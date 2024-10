Compensazioni indebite, vasto filone di indagine: chiesto giudizio, diverse accuse prescritte

Gela. Diversi capi di imputazione sono ormai prescritti, come ribadito dalla procura che su questi punti ha concluso per il non luogo a procedere. Ci sono invece le contestazioni ancora in essere e che per il pm devono portare a giudizio i coinvolti in uno dei filoni d’inchiesta concentrato sul presunto sistema delle compensazioni fiscali indebite, ottenute sfruttando in primis le agevolazioni per investimenti nelle aree disagiate, mai realmente concretizzati. I crediti d’imposta “inesistenti” avrebbero permesso truffe milionarie all’erario. Ancora una volta, tutto sarebbe partito dal gruppo che faceva riferimento al consulente Rosario Marchese, già coinvolto in diverse inchieste dello stesso tipo e inoltre nei blitz “Stella cadente” e “Leonessa”. Oltre a Marchese, sono imputati Carmelo Giannone, Giuseppe Nastasi, Salvatore Sambito, Rosario Barragato, Carlo Zanti, Raffaele Mario Fragapane, Rosalba Celso, Marina Bruni, Giuseppe Rizzo, Ettore Palanca, Liliana Berardo, Iose Raineri, Monica Locatelli, Antonina Scopelliti, Massimiliano Peduzzi, Salvatore Scerra, Monica Rolf, Barbara Montini, Matteo Giammanco, Luca Casamassima, Davide Salino, Calogero Carlino, Antonino Penna, Andrea Rubello, Mario Burlò, Giuseppe Colucci, Maurizio Nardiello, Giovanni Interlicchia, Giovanni Sivo, Danilo Gallo Stampino e Marco Belardi. Le difese, per i capi di accusa non prescritti, hanno insistito opponendosi al rinvio a giudizio.