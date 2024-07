Parco archeologico, maggiori controlli nei siti: affidato servizio di vigilanza

Gela. Per l’apertura del museo del mare, attesa da anni, se ne dovrebbe riparlare nel 2025, come emerso da un incontro che la scorsa settimana il sindaco Di Stefano e l’assessore Altamore hanno avuto in Regione con l’assessore Francesco Scarpinato. Il ritardo evidente, rispetto ai cronoprogrammi che erano stati forniti dall’ex direttore del Parco archeologico, è da legare al furto di cavi elettrici, verificatosi negli scorsi mesi. Ci vorrà del tempo per ripristinare il tutto, almeno così pare. Sicuramente, quella in corso è un’estate senza musei per la città. Sono chiusi sia quello del mare, che ad oggi non ha mai visto le porte aperte, sia quello regionale di Molino a Vento, ancora sottoposto ai lavori di ristrutturazione. I resti della nave arcaica, mentre sono iniziate le operazioni per il recupero del secondo relitto, rimangono lontani dagli occhi di visitatori e turisti.