“Pd fondamentale nel progetto del sindaco”, Giudice: “Giusto che vogliano approfondire sui nomi”

Gela. “I ragionamenti interni sono fisiologici, soprattutto in un partito strutturato con il Pd”. Il capogruppo civico di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice fa intendere che il dibattito tutto tra le fila dem, per individuare i nomi da affidare al sindaco Di Stefano per le scelte assessoriali, non sta generando troppe preoccupazioni tra gli alleati. “Il Pd ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria alle amministrative e continua ad averlo nelle attività consiliari e del governo cittadino – aggiunge Giudice – si tratta di un gruppo che in consiglio ha ben sei rappresentanti. Ci sono inoltre il livello regionale e quello nazionale. Non ci vedo nulla di strano nella necessità di un approfondimento maggiore al loro interno, prima di formalizzare la decisione sugli assessori”.