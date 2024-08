Piano demanio, incarico per Vinca e Vas: affidato alla società che si è già occupata del Prg

Gela. Il passo formale è stato mosso in giunta. L’amministrazione comunale non vuole perdere altro terreno rispetto alla concretizzazione del Piano del demanio marittimo. Il sindaco Terenziano Di Stefano e gli assessori hanno autorizzato un incarico alla società Ecoplann, la stessa che si è già occupata del Prg ma anche dello stesso Pudm, peraltro fondata dagli architetti Leonardo Urbani ed Enrico Puleo, tra i professionisti che nel tempo sono intervenuti a porre le basi del piano regolatore generale. La società dovrà rielaborare il rapporto preliminare ambientale per la Vinca e per la Vas. Sono atti essenziali nella procedura per arrivare al sì della Regione al Piano del demanio marittimo, una sorta di punto di regolamentazione per l’area del litorale e per gli eventuali insediamenti. In queste settimane, l’assessore Giuseppe Arancio e il consigliere comunale dem Giuseppe Fava hanno avuto incontri e condotto verifiche proprio sul tema. Il provvedimento è stato portato in giunta dal settore urbanistica, attualmente guidato ad interim dal segretario generale Carolina Ferro.