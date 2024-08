“Piena fiducia M5s in Di Stefano”, Castellana: “Critiche opposizioni? Parolai e alchimie insensate”

“Ripeto, ci vuole il rispetto e l’onestà politica delle minoranze nel riconoscere i buoni esiti amministrativi di questa neo amministrazione Di Stefano. Ecco perché non convince l’attacco politico di alcune componenti di una parte delle minoranze politiche della città. Queste dovrebbero ben sapere e quindi discernere l’azione di indirizzo politico da quella dell’amministrazione e del governo della città. È chiaro che una forza di governo deve avviare una programmazione politica a breve, lungo e medio termine e ciò passa dalla coesione di intenti tra le forze politiche alleate. Noi del Movimento cinquestelle – aggiunge Castellana – rafforziamo ancora di più la fiducia piena e rigorosa nella proposta di governo rivolta alla città dal sindaco a da tutte le forze politiche di maggioranza. Parolai che arrancano alchimie insensate non ci interessano, soprattutto se provengono da consiglieri che hanno ricevuto la fiducia dai loro elettori ma sui quali oggi si registra un grave assenteismo sia nelle commissioni consiliari che in consiglio”. Sembra evidente, seppur senza richiami diretti, che l’esponente grillino si riferisca in prevalenza a quanto contestato da una parte dell’opposizione, con in testa il consigliere Angelo Caci.