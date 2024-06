Più acqua da Ragoleto, progetto per Bubbonia e un altro pozzo a Pantanelli: le prime misure

Ati ha annunciato il finanziamento di un progetto da parte della Regione per raddoppiare i pozzi di Bubbonia, che potrà così garantire, una volta realizzata la condotta di 9 km, 25 litri al secondo in più, entro fine ottobre e lo sfruttamento di un nuovo e ulteriore pozzo da Pantanelli. Da lunedì saranno intanto attivi i due numeri di emergenza al Centro operativo comunale presso la sede della Protezione Civile di via Ossidiana per gestire la questione idrica limitatamente alle fasce deboli: 0933..906.840 – 0933.906.841. Il Coc sarà operativo dalle 8.00 alle 20.00.