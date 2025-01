Più dialogo sui temi tra alleati ma nessun rischio di tenuta della coalizione: “Facciamoci sentire dalla città”

Gela. Si rivedranno, in aula consiliare, venerdì in occasione del monotematico sulla sanità cittadina depotenziata, richiesto dai civici di “Una Buona Idea”. In serata, comunque, il sindaco e i suoi alleati, nessuno escluso, compresi i gruppi non rappresentati né all’assise civica né in giunta, si sono ritrovati a fare ancora una volta il punto della situazione. Negli scorsi giorni, l’iniziativa l’ha presa il sindaco Di Stefano, forse preoccupato per le divergenze emerse nel dialogo, non troppo a distanza, tra i dem e i suoi civici. Le discrepanze sono emerse intorno alla mozione del Pd a supporto del nuovo ospedale. Una maggiore concertazione sui temi, magari da raggiungere prima delle sedute di consiglio comunale, è l’approccio suggerito nel corso della verifica. Non sembrano comunque esserci grandi difficoltà nella tenuta di una maggioranza che in aula fa riferimento agli stessi dem, ai civici e al Movimento cinquestelle. Proprio i pentastellati, in vista del prossimo monotematico di venerdì, hanno proposto un incontro preliminare, tra mercoledì e giovedì, così da arrivare ad una posizione condivisa e a strutturare un atto di indirizzo, da finalizzare in aula. Divisioni o malumori non ne vuole nessuno tra le fila dei sostenitori del sindaco. Il primo cittadino non poteva che accennare ai temi portanti della programmazione e all’importanza di rimanere compatti, nell’imminenza di scadenze essenziali. Il bilancio stabilmente riequilibrato continua ad avere la precedenza. Il dibattito di questa sera è stato parecchio assorbito dalla questione dei servizi sanitari in città e dalla valutazione sul nuovo ospedale e sul rafforzamento del “Vittorio Emanuele”. Gli alleati del primo cittadino cercheranno di fare fronte comune.