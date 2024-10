Porto, “grillini solo ideologici”: Cavallo, “quali sono i loro meriti in questa vicenda?”

“Viene da domandarsi quale sia stato l’apporto che il Movimento cinquestelle, che pure ha governato con destra e sinistra per oltre quattro anni, con il viceministro e sottosegretario alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri e i suoi amici, abbia dato alla risoluzione della vicenda porto. E’ strano che si senta il bisogno di alzare la voce contro un risultato positivo per la città. Dov’erano mentre il governo Conte da loro sostenuto dilapidava miliardi di euro degli italiani e dei siciliani in banchi a rotelle, monopattini e superbonus?”, conclude Cavallo. Inevitabile, su un tema tanto delicato come la portualità da rilanciare, che gli esponenti FdI cerchino di supportare l’operato di un governo regionale, adesso sostenuto pure dal parlmanetare locale del partito, Salvatore Scuvera. Il deputato ha avviato da subito contatti per cercare di sbloccare l’accordo attuativo, già in forte ritardo.