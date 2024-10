Cacciola: “Non bastano i nomi né quanto fatto in passato, serve un atteggiamento diverso”

Un problema che va oltre ciò che compete all’allenatore. La figura più presa di mira dai tifosi, senza dubbio, è quella del direttore sportivo Alessandro Bonaffini, che adesso ha il compito di permettere alla situazione di rientrare intervenendo sul mercato in maniera adeguata. Inaccettabile anche l’atteggiamento di squadra visto in campo, in particolar modo, nel secondo tempo, che ha portato i biancazzurri a perdere la seconda trasferta di fila, stavolta senza neanche arrivare a calciare verso la porta avversaria.

“Corazzata è quella squadra che durante l’intero campionato perde una o due partite, qua sono state perse troppe partite – ha affermato mister Cacciola durante l’ultima puntata andata in onda Bar Sport – non bastano i nomi, non basta ciò che si è fatto in passato, bisogna pensare al presente, rimboccarsi le maniche ed avere un atteggiamento totalmente diverso”.

Nonostante ciò, però, il tecnico catanese si è detto fiducioso e confida, ancora, nell’enorme qualità di questo organico. In questa settimana, Cacciola avrà l’arduo compito di lavorare sull’aspetto mentale, il più delicato, e di preparare al meglio la gara di domenica prossima contro la Parmonval.

“Nonostante questo inizio secondo me balbettante siamo ancora alle prime giornate – ha continuato l’allenatore – il distacco dalla prima è di appena 4 punti e abbiamo tutto il tempo di rimetterci in carreggiata”.