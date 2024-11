Prefettura monitora progetti Pnrr, Di Dio: “Siamo in regola, a breve Montelungo e lungomare”

Gela. Un monitoraggio complessivo di tutte le procedure coperte con fondi Pnrr. La prefettura di Caltanissetta ha fatto partire una verifica a tutto tondo, ad iniziare dai progetti che rientrano nel sistema di finanziamento “Rigenerazione urbana”. Questa mattina, alla riunione della cabina di regia, c’era l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio. Nel carnet del Comune, “Rigenerazione urbana” copre, con fondi Pnrr, solo il progetto di riqualificazione di Montelungo. “Siamo assolutamente in regola – dice Di Dio – per Montelungo non voglio fare previsioni ma penso che a breve partiranno i lavori. Abbiamo dovuto provvedere alla sostituzione del rup. Si sta sviluppando la verifica del progetto esecutivo e saranno aperti i cantieri”. Ormai da tempo, il settore lavori pubblici, in municipio, sta passando al vaglio tutti i capitoli dei programmi di finanziamento e i relativi iter. “Qualità abitare” è un altro versante che dovrebbe concretizzarsi in questi mesi, con cantieri importanti come quelli per l’Orto Pasqualello, per l’ex scalo ferroviario e ancora per il mercato ortofrutticolo e l’area dell’Orto Fontanelle. Un passaggio essenziale per l’amministrazione è il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, garantito sempre da “Rigenerazione urbana” ma con fondi non direttamente legati al Pnrr. “Abbiamo tramesso la nota integrativa per avere la piena disponibilità di tutte le aree demaniali – precisa l’assessore – i cantieri potevano partire già un mese fa ma abbiamo preferito attendere per avere tutte le aree demaniali senza dover poi interrompere le attività. Sono lavori delicati che vanno realizzati senza elementi ostativi”.