Progetti e fondi, verifica in municipio: riunione di giunta allargata ai consiglieri

Gela. Una “verifica” prima della brevissima pausa di ferragosto. Il sindaco Terenziano Di Stefano, ad inizio settimana, ha in programma una riunione di giunta, allargata ai consiglieri comunali. Sul tavolo, alcuni dei capitoli di più stretta attualità, soprattutto amministrativa. Si discuterà, tra gli altri aspetti, del Piano del demanio marittimo, con l’accelerata di queste settimane, e del progetto da coprire con una parte delle somme delle compensazioni Eni. In quest’ultimo caso, le direttrici per gli interventi di decoro sono concentrate sulla zona di corso Vittorio Emanuele, sul lungomare e sul cavalcavia di via Venezia. Ci sono progetti messi a disposizione da un professionista esterno. In settimana, si è tenuto un incontro negli uffici del settore lavori pubblici, proprio finalizzato ad una valutazione. Il sindaco Di Stefano sta cercando, insieme agli assessori e ai tecnici, di sondare tutte le prospettive attuabili, nonostante la situazione di dissesto del municipio. Compensazioni e royalties, versate da Eni, sono due capisaldi in questo periodo. Come avevamo già riferito, il primo cittadino ha voluto effettuare un approfondimento sul capitolo royalties. Ad inizio luglio, Eni ha versato circa sette milioni e mezzo di euro, per le attività sul territorio locale del 2023. In totale, la somma individuata tra le pieghe dei numeri del Comune dice venti milioni di euro.