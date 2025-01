Promozione, ai nastri di partenza il girone di ritorno: Vigor ospite dello Scicli

Gela. Inizia il girone di ritorno anche per Niscemi e Vigor Gela. I primi, campioni d’inverno con un distacco di 8 punti dalla seconda, ospiteranno, al “Bongiorno” di Caltagirone, l’Aci e Galatea, fanalino di coda del girone.

La Vigor, invece, quinta in classifica a +1 dall’Acicatena, sarà impegnata sul campo dello Scicli, annichilito all’esordio in Promozione dai biancazzurri e in cerca di riscatto. In palio tre punti di fondamentale importanza in chiave playoff da una parte e in chiave salvezza dall’altra.

Ospite del Leo Soccer, in Prima Categoria, il Terranova di mister Comandatore, mentre in Seconda Categoria Real Gela e Amo Gela affronteranno Lagoreal e Raddusa.