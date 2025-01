Gela, arriva il Casteldaccia: ingresso in curva gratuito e tribuna a 10 euro

Gela. Dopo le feste che hanno interrotto il campionato di Eccellenza, il Gela torna in campo per disputare il girone di ritorno. I biancazzurri lotteranno in quel terreno di gioco che troppe volte ha lasciato l’amaro in bocca a società e tifosi. Il trend, però, sembra finalmente diverso. Tutte e tre le ultime avversarie, infatti, sono state piegate. Il tutto senza subire gol e mettendone a segno, complessivamente, nove. Come se non bastasse, ha firmato in biancazzurro, negli scorsi giorni, il bomber Ivan Agudiak, autore, l’anno scorso, di 18 gol con la Nissa, con cui ha ottenuto il salto di categoria in Serie D. L’anno prima, invece, ha messo a segno 15 reti con la casacca gialloverde dell’Enna. Il classe 1984 sarà convocato regolarmente, domani, in occasione della prima gara del girone di ritorno, che vedrà il Gela fronteggiare il Casteldaccia fra le mura amiche del “Vincenzo Presti”. Probabile convocazione anche per Nardo, Bottino e Grimaldi, i nuovi volti visti lunedì in amichevole.

“Il Gela è una società seria, in Eccellenza se ne vedono poche così – dichiara Giancarlo Bottino – si lavora molto bene, c’è un clima quasi da professionismo e questo mi ha spinto a venire qua”.