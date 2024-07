“Ripristinare le preferenze per i parlamentari”, in città nasce il comitato per la rappresentanza

Gela. Il comitato per la rappresentanza, mirato ad una revisione netta delle attuali leggi elettorali per Camera e Senato, si costituisce anche in città. L’iniziativa è di un gruppo di professionisti, impegnati in politica ormai da tempo. Alcuni di loro hanno sostenuto attivamente la recente campagna elettorale per le amministrative. Il riferimento del comitato è l’avvocato Giuseppe D’Aleo. Del nucleo locale, fanno parte l’ex sindaco Angelo Fasulo, Grazio Trufolo, Gianni Incardona, gli avvocati Calogero Giardina e Stefania Valente e il medico Gianni Incardona. L’obiettivo a livello nazionale è di pervenire al referendum che possa dare priorità alle preferenze per i parlamentari, superando il sistema del cosiddetto “Rosatellum”.