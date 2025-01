Monotematico sanità, civici: “Rinvio atto di responsabilità, città partecipi”

Gela. Il monotematico consiliare scaturito dall’ennesima emergenza della sanità cittadina è stato richiesto dai civici di “Una Buona Idea”, che hanno ottenuto l’assenso degli alleati. Come ricordato, non si terrà domani ma il prossimo 10 febbraio. L’esigenza è di avere in aula consiliare soprattutto il management di Asp. “A seguito della comunicazione di impossibilità a partecipare giunta dal manager Asp Ficarra, per il giorno 31 gennaio, abbiamo ritenuto opportuno rinviare a lunedì 10 febbraio – fanno sapere i consiglieri civici Giudice, Sincero, Giorrannello, Cascio e Faraci – la richiesta di rinvio è dettata da un alto senso di responsabilità e di opportunità, in quanto questo consiglio si pone il compito di arrivare a capire e far conoscere all’intera città le reali intenzioni dell’Asp e della Regione siciliana, nella fase di rivisitazione del piano strategico regionale della sanità, che è al vaglio del governo Schifani”.