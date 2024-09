Sanzioni alle società per i ripristini irregolari, controlli in diverse zone della città

Gela. Giro di vite contro le aziende che non ripristinano lo stato dei luoghi dopo la chiusura dei cantieri di lavoro. Ieri mattina il sindaco Terenziano Di Stefano, insieme ad una squadra formata da una pattuglia dei vigili urbani e responsabili del settore Lavori pubblici, ha effettuato un lungo sopralluogo in diverse zone della città dove sono state segnalate buche, strade dissestate, tombini divelti e cantieri aperti, spesso delimitati da nastri di sicurezza che permangono per mesi. Inaccettabile anche il deposito di inerti o altro materiale di scarto di lavori conseguenti al bonus 110, sisma bonus o similari lasciati sul ciglio della strada o sui marciapiedi. I tecnici del settore Lavori pubblici individueranno le ditte terze o le società committenti responsabili dei lavori non eseguiti a regola d’arte, che creano disagi al transito stradale e pericolo ai pedoni, oltre che un danno economico indiretto al Comune nel caso di incidenti.