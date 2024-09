Inchiesta antidroga, riesame revoca il carcere per Schembri: disposto l’obbligo di presentazione

Gela. E’ stato coinvolto nel recente blitz che ha portato gli investigatori ad individuare un presunto traffico di droga, con collegamenti sia a Catania sia in Calabria. Per Cristofer Schembri, i giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta hanno disposto la revoca della detenzione in carcere. Avrà l’obbligo di presentazione. E’ stato accolto, in gran parte, il ricorso difensivo, avanzato dal legale Flavio Sinatra. I giudici nisseni hanno deciso l’annullamento per uno dei capi di accusa e il riconoscimento dell’ipotesi meno grave per altre due contestazioni.