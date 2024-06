“Scelta civica per lavorare in favore della città”, Di Benedetto: “Deciderò l’eventuale collocazione”

Gela. La sua elezione è stata tra quelle più a sorpresa anche perché fino a pochi giorni fa era data, numeri alla mano, dietro al presidente del consiglio comunale uscente Salvatore Sammito. Invece, sarà l’avvocato Antonella Di Benedetto a rappresentare la lista “Scerra sindaco” all’assise civica. Allo stato, è quello il simbolo di riferimento. “Non mi sono schierata ufficialmente per il ballottaggio – sottolinea – i contatti con Scerra li ho tenuti. Poi, non c’è stato un apparentamento ufficiale. Deciderò insieme al mio gruppo quale collocazione avere in consiglio”. Di Benedetto spiega comunque che la sua scelta civica è stata dettata “dalla volontà di lavorare liberamente per la città senza vincoli di partito”. E’ uno dei volti nuovi dell’assise che dovrebbe riunirsi, per la prima volta in questa nuova consiliatura, entro metà luglio. “Sto ancora prendendo contezza di questa mia elezione – precisa – sembrava infatti che non ce l’avessi fatta. In settimana, invece, è arrivata la chiamata per informarmi”.