Serie C di basket: un primo bilancio del Gela Basket

Il Gela Basket sta vivendo una stagione 2024/2025 in Serie C caratterizzata da prestazioni promettenti e la squadra attualmente occupa il secondo posto nel girone Sicilia. Il roster può così contendersi la possibilità della promozione diretta (valida solo per la prima di ogni girone) in Serie B nazionale con il Comiso, il Catania e il Reggio Calabria. La situazione nel gruppo appare piuttosto equilibrata dopo 11 giornate disputate. Con una posizione solida in classifica, il Gela Basket mira a consolidare la propria presenza nella parte alta del girone Sicilia. L'obiettivo principale è qualificarsi per i playoff e competere per la promozione in categorie superiori.

Rimanendo nel gruppo di Sicilia, il Gela Basket per ottenere quanto prefissato dovrà continuare a puntare su elementi cardine come la coesione del gruppo e le prestazioni dei giocatori chiave, che saranno determinanti per il successo nella seconda metà della stagione. Ad esempio, nell’ottava giornata del campionato, il Gela ha ottenuto una vittoria significativa contro la Nuova Pallacanestro Marsala, imponendosi con un punteggio di 84-75. Meritano però particolare attenzione le prestazioni dei fratelli Gaspare ed Emanuele Caiola sono stati determinanti, segnando 22 punti ciascuno e dimostrando la loro importanza nel roster.

L’annata non era però iniziata nel migliore dei modi con la sconfitta casalinga all’esordio contro il Catania, match terminato 68 a 77. Ancora un ko nel secondo turno, questa volta però di misura: il Nova Capo d’Orlando ha vinto per 59 a 58. È servito attendere fino alla terza giornata per centrare il primo trionfo, con il successo di 94 a 78 contro il Basket Giarre.

È stato ampio anche il margine contro il Siracusa Basket, battuto per 65 a 57 in occasione della quarta giornata. Il gap è stato ancora maggiore nel caso del trionfo sull’Invicta 93cento, battuta per 92 a 76. Si è decisa solo allo scadere la sfida valida per la sesta giornata, con il Gela che è riuscito ad imporsi sulla Svincolati Academy per 86 a 81. In seguito, la compagine di Gela ha saputo solo vincere trionfando contro Comiso, il già citato Marsala, il Peppino Cocuzza, il Cus Palermo e lo Sport Gravina. La sfida contro il Reggio Calabria rappresenta invece uno scontro con una diretta concorrente per la promozione e ultimo step prima della pausa invernale, con la ripresa del campionato prevista per l’11 gennaio (in occasione della 13esima giornata).