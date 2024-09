Sito delle mura Timoleontee aperto, intesa per assicurare la piena fruibilità

Gela. Un’intesa tra l’amministrazione comunale e il parco archeologico per mettere insieme le forze e assicurare l’apertura, per la fruizione, di un sito come le Mura Timoleontee. L’accordo è stato sottoscritto e permetterà di disporre di personale comunale ai fini della vigilanza. Dovrebbe essere il capitolo finale di un lungo andirivieni fatto di visite bloccate o impossibili da effettuare, proprio davanti ai cancelli chiusi di un’area tra le più importanti dell’isola. Invece, ad oggi, non ci sono grandi riscontri sull’apertura del museo regionale e di quello del mare. A preoccupare gli esperti sono inoltre le condizioni delle mura Timoleontee.