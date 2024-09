FdI con i pezzi da novanta, partito riprende l’azione: “Sui temi importanti siamo con la città”

Gela. Fratelli d’Italia riparte dal gruppo locale e inizierà a fare i conti con la necessità di rilanciare l’alternativa alla giunta Di Stefano. Il partito si è dato appuntamento sul lungomare. All’iniziativa non sono mancati i calibri pesanti, ad iniziare dal presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, da sempre vicino al nucleo cittadino FdI. Le politiche nazionali su fisco e giustizia e i provvedimenti di maggior impatto del governo Meloni hanno tracciato la presenza degli esponenti più in vista. Il partito è all’opposizione della giunta Di Stefano ma il deputato regionale Salvatore Scuvera continua ad essere molto chiaro su questo versante. “Siamo per la città e i temi portanti li facciamo nostri, mi riferisco al porto e ai beni culturali così come all’area di crisi con il ministro Urso che ha deciso di convocare un tavolo sulla questione”, ha precisato. Tra i big locali nessuno ha disertato l’appuntamento. La sconfitta elettorale in pochi l’avrebbero pronosticata: FdI, nel blocco con i moderati, ha ceduto il passo all’alleanza del sindaco Di Stefano. Galvagno ha rapidamente incrociato Salvatore Scerra, presente in un lido della zona ma che non ha partecipato al banchetto. Tra l’ex meloniano e il presidente Ars c’è stato un saluto. Scerra non ha condiviso le mosse del partito, dettate anche da Roma e Palermo.