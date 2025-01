Sopralluoghi e verifiche, fondi per la manutenzione delle strade: Lupo, “decoro e sicurezza”

Gela. Sono fondi che arrivano dalle variazioni di bilancio dell’Ars, approvate la scorsa estate. Ammontano a circa 196mila euro gli stanziamenti che saranno usati per la manutenzione delle strade e per la collocazione di segnaletica. “Via Principessa Pignatelli, via Giovanni Vitali e via Degli Appennini sono le prime che potranno beneficiare dei lavori di manutenzione e riqualificazione stradale – dice il consigliere comunale M5s Lucia Lupo – grazie ai fondi regionali che nella variazione di bilancio dello scorso agosto sono stati appostati tramite un emendamento dall’onorevole Di Paola. Il M5S a tutti i suoi livelli è al lavoro per garantire alle vie cittadine decoro e sicurezza. Sono numerose le strade che hanno bisogno di manutenzione. Questi fondi sono un importante segnale di attenzione, per iniziare a programmare gli interventi di cui la città ha bisogno”.