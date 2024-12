Stanziamenti per uno screening sugli effetti del Muos, Conti: “Primo risultato ma andiamo avanti”

Niscemi. Tra i provvedimenti di spesa varati attraverso la legge finanziaria regionale e il relativo maxiemendamento, un fondo da centomila euro è stato previsto per l’effettuazione di screening sanitari al fine di valutare eventuali effetti sulla salute per l’esposizione al sistema militare Muos. Una scelta concretizzata dal parlamentare M5s Nuccio Di Paola. “Esprimo ringraziamenti ed entusiasmo per questo importante risultato raggiunto nella battaglia di civiltà per tutelare la salute dei niscemesi, in questa lunghissima vicenda legata alla presenza del Muos nel territorio e alla potenziale refluenza. Grazie all’onorevole Nuccio Di Paola, che dialogando con il territorio ha portato avanti questa nostra istanza riconoscendo una legittima richiesta dei niscemesi e dell’amministrazione comunale”, dice il sindaco Massimiliano Conti.