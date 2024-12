Telefoni cellulare nel carcere “Ucciardone”, accuse a trenta: caso a giudizio, ci sono due gelesi

Gela. I controlli vennero condotti all’interno del carcere palermitano “Ucciardone”. Furono trovati e sequestrati telefoni cellulare che pare i detenuti usassero spesso per tenersi in contatto con l’esterno. La vicenda è arrivata davanti ai giudici palermitani. Il dibattimento dovrebbe partire ad aprile, a causa di alcune mancate notifiche. In totale, sono trenta i coinvolti, compresi i gelesi Graziano Gaspare Romano ed Emanuele Curva’, difesi rispettivamente dai legali Carmelo Brentino e Rosario Prudenti. Anche i due gelesi, per un certo periodo, avrebbero mantenuto contatti con l’esterno, attraverso i telefoni fatti arrivare in carcere.