Uè- Eventi Urbani, al via la seconda edizione del festival

Gela. Il Festival “Ué – Eventi urbani” ha riscosso notevole successo per tutto l’anno grazie alle diverse iniziative che hanno riqualificato e valorizzato aree degradate del centro storico cittadino. Gli organizzatori puntano a ripete per la seconda edizione lo stesso successo.Dal 4 all’8 settembre ogni giornata vedrà la partecipazione di diverse associazioni impegnate con iniziative di street art, mostre, incontri, dibattiti, workshop di architettura ed estemporanee d’arte nel cuore del centro storico, tra via Morello e via Pisa.

Anche il Padiglione Off della mostra “Abbiamo tutto Manca il resto” ideata da Farm cultural park” sarà uno dei luoghi nevralgici dell’iniziativa.