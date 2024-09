“Fiducia in Di Stefano”, Costa: “Timpazzo? Di Mauro ha dato disponibilità, polemiche per spaccare”

Gela. Gli autonomisti dell’Mpa, in questi giorni, sono chiamati a riflettere, insieme ai compagni di viaggio della maggioranza del sindaco Di Stefano, su una vicenda che politicamente può diventare non secondaria. L’ampliamento della discarica Timpazzo sta generando un no secco di democratici, grillini e civici. Sono la base di riferimento del governo cittadino. Gli esponenti autonomisti, invece, si rifanno in Regione all’assessore Roberto Di Mauro che inevitabilmente è parte integrante del governo Schifani, schierato con la soluzione delle due nuove vasche a Timpazzo. Gli esponenti lombardiani, che nella giunta comunale hanno l’assessore Valeria Caci, ad oggi non intendono sollevare polveroni politici anche se il capogruppo del Pd Gaetano Orlando li ha già invitati ad esprimersi sulla vicenda dell’ampliamento. “A breve, riprenderemo la nostra attività di partito – spiega l’ex assessore Ugo Costa che dell’Mpa è tra i principali esponenti locali – vogliamo strutturarci ancora di più. Nuovi ingressi? Tanti sono vicini al nostro progetto. Non parliamo solo dell’ex consigliere comunale Salvatore Scerra. Non è una questione che si può limitare a singoli nomi. Certamente, riscontriamo interesse rispetto al partito”. Gli autonomisti danno piena fiducia all’assessore Valeria Caci. “Sta lavorando bene in un settore complesso – aggiunge Costa che nella giunta Greco si occupò proprio dei servizi sociali ora condotti dall’assessore lombardiano – purtroppo, sapevamo che il dissesto avrebbe posto non pochi limiti. Sarà essenziale arrivare al bilancio stabilmente riequilibrato. Siamo fiduciosi che il sindaco Di Stefano possa dare seguito a quanto ha già dichiarato, con la tempistica che dovrebbe portare alla chiusura del cerchio sul bilancio. Non dipende solo da lui, c’è la burocrazia che ha un ruolo e la situazione non è facile per nessuno. E’ positivo che il sindaco non si sta tirando indietro e affronta tutte le emergenze”. Il tasto della discarica Timpazzo è quello che politicamente può incidere.