Una panchina rossa in memoria di Giulia Cecchettin, Cascio: “Fenomeno ancora molto grave”

Gela. Un segnale ulteriore per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Il consigliere civico Floriana Cascio e il gruppo di “Una Buona Idea” lavorano ad una mozione per collocare una simbolica panchina rossa, in onore della giovane Giulia Cecchettin, nella struttura di Macchitella Lab, destinata ad aprire i battenti. “Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si sono tenute tantissime manifestazioni, con una grande sensibilizzazione. Nonostante questo, la violenza continua a persistere contro le donne. Non bisogna mai arrendersi e bisogna continuare a sensibilizzare per contrastare questo fenomeno. Non solo violenza fisica ma anche psicologica”, dice Cascio.