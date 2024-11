Sabato il forum del fare il lancio del progetto del museo d’Arte contemporanea a cielo aperto

Gela. Sabato 30 novembre il “Forum del Fare IV” a Gela, un evento di grande importanza culturale e sociale.Il Forum si aprirà con una lectio magistrale tenuta da Claudio D’Angelo, autore dei libri “La Storica dei Siculi”, “Shekelesh” e “I Siculi”. La sua lezione rappresenterà un’introduzione fondamentale al progetto visionario che sarà presentato durante l’incontro: il “Museo d’arte contemporanea a cielo aperto“. Un’iniziativa innovativa che ambisce a trasformare Gela in un polo di riferimento per l’arte e la cultura contemporanea, un luogo dove la bellezza e la storia si incontrano in un contesto unico.

L’intervento di D’Angelo, la cui carriera letteraria e culturale ha avuto un impatto rilevante, sarà un’opportunità per ispirare artisti, giornalisti, politici e cittadini a riflettere sul futuro della città e sull’importanza di investire nella cultura per un cambiamento positivo e duraturo. Questo incontro sarà, infatti, una piattaforma di discussione e progettazione per costruire una nuova visione per Gela, sfruttando il potenziale artistico e culturale per dare un impulso concreto alla crescita e allo sviluppo del territorio.

Il forum si terrà presso il bar La Capannina di Gela. La giornata sarà moderata da Graziano Amato, che guiderà la discussione, coinvolgendo tutti i partecipanti nel dibattito su come realizzare una vera e propria trasformazione della città attraverso l’arte e la cultura.