Venti famiglie a rischio sgombero, “non fateci finire in strada”

Gela. Da anni vivono nelle case popolari che hanno occupato. Circa venti famiglie del quartiere Scavone, tra cui anziani e bambini, rischiano ora di essere sgomberate entro il 12 dicembre. Quando entrarono, trovarono appartamenti fatiscenti e abbandonati, chiusi da muri di forati. Oggi, quelle stesse famiglie, consapevoli dell’illegalità del loro gesto, chiedono una soluzione: la regolarizzazione, per non essere costrette a vivere in strada. Nonostante alcuni abbiano partecipato al bando dello scorso anno, l’ordine di sgombero è arrivato comunque, aggravando una situazione già difficile. Il paradosso però è evidente: decine di appartamenti sfitti, in condizioni di estremo degrado, restano inutilizzati nei grandi complessi popolari di Scavone. Da oltre dieci anni non sono stati assegnati a nessuno, trasformandosi spesso in luoghi di abbandono e degrado. Le famiglie non denunciano solo l’imminente sgombero, ma anche le condizioni precarie delle palazzine in cui vivono. La mancanza di manutenzione e di pulizia degli spazi comuni ha reso l’ambiente ancora più difficile.