A Giardinelli ancora degrado e incuria, isola ecologica trasformata in mini discarica

Gela. Dopo l’approvazione del Pef e il conseguente aumento della tariffa della Tari che molto sta facendo discutere in città l’amministrazione apre al dialogo con Impianti Srr per la qualità del servizio che, nelle ultime settimane, ha presentato diverse criticità. Giovedì un primo incontro per stilare un cronoprogramma di interventi, ma nel frattempo ci sono quartieri della città in cui il degrado ormai la fa da padrone e che non vedono interventi anche minimi di pulizia da mesi.

È il caso, ad esempio, del quartiere Giardinelli, nei pressi della Stazione ferroviaria. La struttura e l’area circostante dovrebbero essere il biglietto da visita di Gela per quei pochi viaggiatori che ogni giorno frequentano la stazione e soprattutto per quei turisti che si vorrebbero portare in città. Ma facendo un giro nella zona attorno alla struttura ferroviaria si può solo raccontare una storia che sa di tristezza, degrado e abbandono.

Tra i viali che circondano la stazione i cumuli di rifiuti la fanno ormai da padrone, le sterpaglie ricoprono gran parte delle aiuole.

Anche l’isola ecologica posizionata dal Comune e da Impianti Srr è stata trasformata in discarica a cielo aperto con rifiuti, materassi e vecchi mobili che ne circondano il perimetro.