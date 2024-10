A proceso per aver maltrattato un cane: messa alla prova ok, chiuso giudizio

Gela. Si è dedicato ad un periodo di attività sociale, per riscattare il suo comportamento a danno di un cane. Allo scopo di abbandonarlo lungo una delle strade che portano in città, lo colpi con un calcio. Un bracciante è finito a processo per questi fatti. Il giudice Serena Berenato ha valutato favorevolmente l’esito della messa alla prova. Il giudizio nei confronti dell’imputato si chiude. È assistito dall’avvocato Giovanna Cassara’, che ha indicato la via della messa alla prova, individuandone i requisiti.