A Ribera conclusa stagione per l’Atletica Gela: “Anno con buoni risultati, ora strutture in città”

Gela. Ultima gara dell’anno per gli otto podisti dell’Atletica Gela che hanno partecipato oggi alla VI “Half Marathon Arancia di Ribera D.O.P.”, prova finale valida per il grand Prix di maratonine Sicilia. Ottimo secondo posto nella categoria SF per Salvina Fasciana sempre più a suo agio sui 21 km. In campo maschile al solito Antonio Saviano che continua a confermarsi punta di diamante della società gelese, si sono aggiunte le otime prestazioni individuali di Giuseppe Marino e Francesco Migliore, che stabiliscono i loro personal best sulla distanza di 21 Km in un percorso caratterizzato da diverse salite. Buone infine le prove di Luigi Maria Nasonte, Luigi Morselli, Adriano Ventura e Mirko Maniglia.