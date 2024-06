Accessi al mare per i disabili, “una settimana per collocare le passerelle nei punti individuati”

Gela. Andare al mare è un diritto per tutti, tranne che per i disabili che ancora una volta hanno dovuto fare i conti con le barriere architettoniche presenti sia negli accessi alle spiagge libere che nei lidi privati.

A sollevare la questione ancora una volta è stato l’avvocato Paolo Capici, rappresentante dell’associazione H che lo scorso 17 giugno ha chiesto un incontro al dirigente Antonino Collura. Dopo diversi rinvii l’incontro tra il dirigente comunale e le associazioni dei disabili siè finalmente svolto. Con l’aiuto di Google Maps sono stati individuati gli accessi nei quali entro una settimana saranno posizionate le passerelle che arriveranno fino alla battigia.

Saranno 7 posizionate in diversi punti della costa tra il lungomare e Manfria. “Dai sopralluoghi effettuati risulta che solo in alcuni punti serviranno interventi partendo da zero, in altri allungheremo le passerelle già esistenti in modo da consentire a tutti di poter raggiungere il bagnoasciuga” ha dichiarato Collura.