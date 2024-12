Accessi non consentiti allo Sdi, “voleva carpire dati sull’ex moglie”: carabiniere condannato

Gela. Un anno e sei mesi, con pena sospesa. Il giudice Miriam D’Amore ha accolto le richieste finali della procura, con il pm Luigi Lo Valvo, disponendo la condanna di un carabiniere, che da qualche tempo svolge servizio fuori città. Era accusato di accessi non autorizzati al sistema Sdi delle forze dell’ordine. Come ribadito dalla procura, avrebbe agito in tal modo non per ragioni di servizio o investigative ma per acquisire informazioni sull’ex moglie e su suoi familiari e conoscenti, tutti parti civili con i legali Eleanna Parasiliti Molica, Giuseppe Messina e Giovanni Di Giovanni. Proprio gli avvocati di parte civile hanno insistito per la condanna, nel corso delle rispettive conclusioni. Hanno richiamato altri procedimenti penali attualmente in essere in capo al militare dell’arma, che stando a questa linea avrebbe voluto controllare l’ex, anche sulla base di accertamenti ritenuti anomali nei riguardi di conoscenti e parenti della donna. Le prime verifiche furono condotte proprio dai carabinieri che iniziarono ad accertare presunti accessi non consentiti nel sistema.