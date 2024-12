Colpo di fortuna in città: vinto un milione di euro in una tabaccheria di Via Romagnoli

Gela. Gela festeggia un Natale anticipato grazie alla dea bendata che, l’8 dicembre, nel giorno dedicato all’Immacolata, ha portato fortuna a un giocatore nella tabaccheria di Emanuela e Giuseppe, situata in Via Romagnoli.

Un milione di euro è la cifra da sogno vinta con una schedina del 10 e Lotto, con estrazione ogni cinque minuti. La notizia ha rapidamente fatto il giro della città, portando un’ondata di gioia e curiosità tra i clienti abituali e i residenti del quartiere.

La tabaccheria, punto di riferimento per tanti operai che ogni giorno si fermano per un caffè o per tentare la fortuna, si è trasformata in un luogo di festa. I proprietari, visibilmente emozionati, hanno accolto la vincita come un regalo anche per loro. “Speriamo che questo premio possa regalare un Natale sereno a chi lo ha vinto – raccontano Emanuela e Giuseppe – E, naturalmente, ci auguriamo che ne avesse davvero bisogno,” hanno dichiarato con un sorriso, guardando con orgoglio il luogo che, per un giorno, è diventato l’epicentro della felicità cittadina.

Non si sa ancora chi sia il fortunato vincitore, ma il pensiero comune va proprio a uno di quegli operai che, ogni mattina, attraversano la porta della tabaccheria per concedersi una pausa dal lavoro, tra un caffè e una schedina. “Sono tante le persone che giocano qui – raccontano i titolari – gente semplice, che lavora sodo e spera in un colpo di fortuna. Sapere che uno di loro ha vinto ci riempie di gioia.”