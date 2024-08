Accesso al mare ripristinato con i cittadini, lungomare ancora con criticità

Oggi una festa simbolica con i bagnanti del posto per un piccolo traguardo che si inseguiva da tempo, ma i frequentatori della zona adesso chiedono anche il ripristino delle passerelle per l’accesso in spiaggia.

Soddisfatto per questa collaborazione tra cittadini e Comune, anche il sindaco Di Stefano, presente sul posto. Un piccolo gesto, un lampo di normalità che adesso l’amministrazione si augura di poter realizzare anche altrove. Resta però complessivamente un Lungomare che soffre ancora un certo degrado, soprattutto per quel che riguarda le condizioni dei parapetti, in gran parte distrutti o in condizioni di deterioramento estremo, che creano condizioni di grande pericolo per i passanti, anche lì l’amministrazione sta cercando un modo per intervenire.