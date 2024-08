“Acqua, diritti, comunità”, Castellana: “Per la città è possibile una nuova primavera”

Gela. Il concetto lo aveva già espresso al momento dell’insediamento, segno peraltro che il Movimento cinquestelle si rivede in pieno nell’amministrazione Di Stefano. Il capogruppo consiliare M5s Francesco Castellana rimarca l’inizio di “una nuova primavera” per la città. “Sono trascorsi non più di venti giorni dall’insediamento del nuovo sindaco eletto, della nuova amministrazione nella composizione della giunta comunale designata e del nuovo consiglio comunale, che ha visto da poco anche l’elezione dell’avvocato Paola Giudice a presidente del consiglio, con la consequenziale composizione e istituzione delle commissioni consiliari. Qualcosa di magico è avvenuto, una nuova primavera dei cittadini gelesi, che hanno determinato un cambio di passo per la buona gestione della nostra città. Come nella metafora sofoclea dell’Edipo Re, nel crocevia della politica locale si è realizzato quasi totalmente un cambio generazionale – dice – la vecchia dirigenza locale ha giocoforza lasciato spazio di intervento e di impegno a nuovi soggetti politici. Il cambio di prospettiva è evidente. In primo luogo una nuova grammatica politica appena forgiata per la città e che diventa nuova dialettica e nuovo discorso politico. Registro in questa nuova fase di politica locale l’utilizzo di nuove armonie della dialettica politica e di nuovi vocaboli in uso appena corrente, come comunità, istanze sociali e bisogni della comunità. Tutto questo è il frutto di una buona scuola politica che si è avviata fuori e dentro le istituzioni e soprattutto tra i giovani”. Ricorda le sue esperienze fuori da Palazzo di Città. “Ne sono testimone in prima persona per le attività di formazione politica intraprese localmente, a livello regionale e nazionale con appositi momenti di studio della storia e della filosofia politica. Tra tutti il mio incontro e confronto alla scuola politica del Movimento 5 stelle con il professore e filosofo Geminello Preterossi, con il quale si è dibattuto del concetto di teologia politica, di sovranità e di democrazia. Lezioni e studio politico che saranno ripetute anche in città, in modo da poter meglio consolidare tale evidente cambiamento”, aggiunge.