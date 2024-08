Il Gela chiude l’affare Boscaglia, acquistato il centrocampista calabrese

Gela. Ufficiale la firma con il Gela Calcio di Matteo Boscaglia. Il diesse Bonaffini ha sondato per diverse settimane in cerca di un centrocampista di esperienza e bravo in fase di impostazione e nel dettare i tempi e lo ha individuato come profilo ideale da affiancare a Fabio Bossa ed Alfonso Sessa. La mezzala è nata a Cosenza nel ‘96 e ha alternato, nel corso della sua carriera, annate in Serie D, annate in Eccellenza e anche qualche stagione in Serie C, con il Rende Calcio, squadra della sua città. Nell’ultimo anno, ha indossato la casacca gialloverde dell’Enna, con cui ha siglato 3 gol, suo record di gol stagionale. Boscaglia, infatti, non è un centrocampista che fa dei gol la sua caratteristica principale ma vanta una tecnica sopraffina che gli ha permesso, negli anni, di fare la differenza e di distinguersi dagli altri centrocampisti, come mostrato ai nuovi compagni durante gli allenamenti che la squadra sta svolgendo da lunedì. La sua firma complica e non poco l’arrivo di Santo Privitera, che non ha trovato l’accordo coi biancazzurri e che ha già preso parte ai primi allenamenti in maglia biancoscudata. Matteo Boscaglia è, con ogni probabilità, uno degli ultimi colpi di quest’estate, anche se i primi allenamenti e le prime amichevoli daranno la possibilità allo staff tecnico di capire se manca ancora qualche pezzo per completare il puzzle.