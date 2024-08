Acqua, in tante zone della città ancora disagi e disservizi: forniture spesso in notevole ritardo

Gela. L’emergenza idrica si fa ancora sentire in città, durante settimane che hanno determinato una riduzione delle fasce di vera crisi ma che si connotano comunque per tanti disservizi. L’amministrazione comunale, come hanno confermato il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Filippo Franzone, riceve quotidianamente segnalazioni di difficoltà per tanti utenti. Nessuna zona è esclusa e non a caso le autobotti private sono in circolazione con molta frequenza. Al ritorno dalla trasferta istituzionale a Roma, il sindaco Di Stefano vuole subito convocare il management di Caltaqua. Fin dall’inizio, già dal momento dell’insediamento, lo spazio dato alla crisi idrica è stato quasi assoluto. Insieme ai vertici dell’Assemblea territoriale idrica, c’è stato un lavoro volto ad individuare fonti ulteriori di approvvigionamento.