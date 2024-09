Acqua, nuovo tavolo in prefettura: si tenterà un incremento ulteriore per la città

Gela. È soprattutto la programmazione che si cercherà di definire, pure in vista del prossimo anno. In prefettura, ancora una volta, il tavolo convocato è servito a fare il punto sulla situazione idrica in città. Il sindaco Di Stefano e l’assessore Franzone hanno potuto sviluppare più punti in presenza dello stesso prefetto, del presidente Ati Conti, dei referenti di Siciliacque e Caltaqua e di rappresentanti di Eni. Siciliacque, a stretto giro, darà una risposta sul possibile incremento di altri dieci litri al secondo dall’area di Giardinelli, in territorio di Vittoria, che già garantisce quantitativi. Attualmente, la portata complessiva per Gela si aggira intorno ai 140 litri al secondo. Di Stefano e Franzone stanno cercando di ottenere l’assenso per un incremento ulteriore. Il bacino Ragoleto, attraverso Eni, fa affluire tra i 62 e i 65 litri al secondo. Ci sono poi i pozzi Pantanelli. Si vuole accelerare rispetto al raddoppio del potabilizzatore di Caltaqua, anche se gli interventi sono previsti per il prossimo anno.