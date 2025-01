“Adotta un cane”, l’unico che ha trovato padrone è stato restituito: Oipa, “servono metodi diversi”

Gela. L’iniziativa tenutasi sabato mattina in piazza Umberto I doveva essere l’opportunità per tanti cuccioli ospiti del canile di poter finalmente trovare una famiglia, ma così non è stato. Dei dieci cuccioli portati dalle associazioni di volontari nella piazza del centro storico, solo una cagnolina è stata adottata. Sembrerebbe un epilogo felice ma così non è. Infatti la stessa cagnolina è stata riconsegnata alle associazioni appena dopo 48 ore dall’adozione. Già sabato mattina la delegata Oipa di Gela Liliana Mistretta aveva espresso la sua perplessità nei confronti dell’evento, richiamando l’attenzione sulla necessità di qualcuno che controllasse periodicamente l’adozione del cucciolo.