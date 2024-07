Affissioni pubblicitarie, Tar dà ragione al Comune: “Legittimi regolamento e canoni”

Il pregiudizio dedotto è rimasto, quindi, meramente potenziale, in quanto non è possibile, secondo il Tar Palermo, accertare né quali prescrizioni generali e astratte siano state concretamente applicate nella determinazione del canone, né se i criteri impiegati si siano tradotti in un trattamento impositivo effettivamente deteriore per la ricorrente. Da ciò è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come eccepito dall’avvocato Giommarresi. Al Comune, come richiesto dal legale che l’ha rappresentato, spettano anche le spese del giudizio.