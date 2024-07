Al Panama Beach il dj Nicola Fasano, autore di “I like to move it” e 6 milioni di dischi venduti

L’evento è promosso dalla Gr Management di Gianluca Russotti. L’artista Nicola Fasano con 6 milioni di dischi venduti, è dal 1975 ingegnere del suono. Fonda nel 2002 lo studio di registrazione “Jolly Roger”. Nel 2007 raggiunge il grande pubblico con “75 Brazil Street” campionata da “Pitbull” in “I Know you want me” (Calle Ocho), brano che gli consente di vincere prestigiosi premi come “Ascap latin world”, Ascap pop world e Ascap, che definiscono la produzione come la migliore al mondo del genere Latin Urbana, Pop, R&B/ Hip-Hop, Rap e Gospel.

Da allora, ha fatto oltre 1500 concerti in tutto il mondo collaborando con artisti internazionali quali: Pitbull, Kat Deluna, Ultra Nate, Limidee, Flo Rida, Fatman Scoop, Shaggy, Mohombi, Chriss Willis e tanti altri.