Albert fa visita ad Adrano per il big match: Ecoplast contro Pedara

Gela. Gara di cartello in programma per questo weekend fra Aircomm Adrano e Albert Nuova Città di Gela. Le giallorosse saranno impegnate, sull’arduo campo di Adrano, contro una delle principali contendenti al salto di categoria in Serie B2. Fondamentale vincere per iniziare nel migliore dei modi l’annata e per distaccarsi dal resto delle squadre.

Torna a giocare in casa, invece, l’Ecoplast Volley, che non sta vivendo un grande momento. Dopo le tre vittorie di fila, sono arrivate due pesanti sconfitte in occasione degli scontri diretti contro Jonica e contro Pozzallo che hanno un po’ complicato le cose, anche se il campionato è ancora lungo e tutto può succedere.