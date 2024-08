Ampliamento Timpazzo, dem contro: “Atto di indirizzo e azioni a livello regionale e nazionale”

Il partito locale inoltre chiamerà in causa sia i riferimenti regionali sia quelli nazionali. “Interverremo presso la rappresentanza parlamentare in Assemblea Regionale Siciliana per mettere in campo tempestive ed incisive azioni politiche tese ad evitare lo spropositato e inaccettabile aumento ricettivo della discarica Timpazzo. Stessa cosa – concludono – sarà fatta verso il partito e i gruppi parlamentari del Pd nazionale. Unitamente alle altre forze politiche e sociali, alla città, intendiamo portare avanti una forte e incisiva battaglia nell’interesse dell’ambiente, della salute umana, dello sviluppo economico della città e del suo comprensorio”.