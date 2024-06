“Appoggio a Di Stefano? Solo un messaggio falso”, Caci: “Il nostro gruppo sostiene Cosentino”

Richiama appunto una sorta di comunicazione, fatta girare sul canale whatsapp, nella quale si sintetizza un presunto appoggio al candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. L’ingegnere Caci ha voluto smentire del tutto. “Ritengo incredibile che si possa fare campagna elettorale facendo circolare messaggi falsi su Whatsapp per inquinare, con un’informazione ingannevole e distorsiva, la campagna elettorale di un gruppo che ha dimostrato di essere sempre in prima linea per il progetto politico di Grazia Cosentino sindaco”, ha scritto. Proprio sulla scorta di quanto fatto circolare, Caci ribadisce invece che non ci sono cambiamenti in vista. “Dopo questa trovata elettorale, vorrei rassicurare tutti che domenica il nostro gruppo in modo determinante e incondizionato avrà un motivo in più per sostenere Grazia Cosentino sindaco”, ha scritto inoltre.