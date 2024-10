Arcidiacono dà i tre punti al Gela, 1-0 al Castellammare per riprendere il cammino

Gela. Arcidiacono fa crollare il muro difensivo del Castellammare decidendo la sfida andata in scena oggi al “Vincenzo Presti”, valevole per la quarta giornata del campionato di Eccellenza. Risultato finale di 1-0 in favore del Gela Calcio. Primo tempo con poche emozioni da ambo le parti. A prendersi la scena il portiere avversario Di Paola, autore di tante grandi parate. Poco prima del recupero della prima frazione di gioco, Arcidiacono pennella sulla sinistra e beffa il portiere avversario, complice anche una deviazione della difesa. Nel secondo tempo qualche timido tentativo da parte del Castellammare, che prova a pareggiare i conti con forze fresche ma senza grandi risultati.

Terza vittoria in quattro partite per i biancazzurri, che dopo la brutta prestazione contro il Don Carlo Misilmeri si riscattano con il secondo successo casalingo nel campionato di Eccellenza, dopo il 6-0 inflitto al Lascari.