Area crisi, accordo di programma ancora fermo: Lorefice, “da ministro numeri agghiaccianti”

Da tempo si ritiene che la normativa alla base delle agevolazioni sia fin troppo farraginosa. Non ci sono punti di contatto con le aziende del territorio né attività di supporto, come segnalato anche dal sindaco Di Stefano e dall’assessore Franzone. “C’è un problema dentro Invitalia? Le procedure di Invitalia sono per caso troppo farraginose? Per caso disincentivano le aziende? Potremmo avere su questo una delucidazione da parte dell’ad della società, Bernardo Mattarella? Perché il Ministero e Invitalia non risolvono prontamente una disfunzione che ormai ha assunto dimensioni ragguardevoli? Come è possibile che siano state messe a terra così poche risorse? Ci saremmo aspettati risposte a queste domande, non notiziole inconcludenti, di rito, o i soliti no travestiti da si farà e la comunicazione dell’ovvio, cioè che è in corso il rinnovo dell’accordo di programma. Inutile rinnovare formalmente un accordo che poi non si è capaci di attuare nella sostanza. Se neanche di fronte a ventidue mesi consecutivi di calo della produzione industriale nazionale il governo e Urso – aggiunge Lorefice – si danno una svegliata è perché evidentemente non vogliono svegliarsi. Lo dicano agli imprenditori, in particolare a quelli dei territori più fragili, che ogni mattina si svegliano all’alba e cercano disperatamente di reagire e darsi un futuro, combattendo contro il paese dei comportamenti dilatori, delle parole date e mai mantenute, delle risposte burocratiche e di facciata”.