Area di crisi, accordo di programma da rinnovare: in municipio la bozza per andare avanti

Gela. E’ ufficialmente scaduto ad ottobre. L’accordo di programma per l’area di crisi complessa era destinato al rinnovo e così sarà, sulla scorta di quanto già riferito sia da Palermo che da Roma. La bozza del rinnovo è stata trasmessa in municipio. “E’ un testo molto stringato – spiega il sindaco Di Stefano – adesso, si tratta di attendere la prossima convocazione”. Il primo cittadino e l’assessore Filippo Franzone hanno preso parte ai due recenti tavoli del gruppo di coordinamento e controllo, che appunto monitora l’evolversi degli iter di investimento, da coprire con i fondi stanziati sia a livello ministeriale che dalle casse regionali. In ballo rimangono oltre ventuno milioni di euro, sulla carta per oltre venti Comuni, con capofila proprio Gela. Le risorse sono al momento inutilizzate e ad oggi solo un unico progetto ha suoperato il vaglio, diventando un investimento nel ciclo del packaging. Per il resto, è tutto in divenire. Le proposte di investimento sono decisamente sotto soglia e il rischio concreto rimane di non poterle spendere per il territorio. Il primo cittadino, nel corso delle riunioni del gruppo di coordinamento e controllo ha più volte ripetuto che la Regione e il governo nazionale devono fare di più, anzitutto coinvolgendo il tessuto economico locale. Di Stefano e Franzone, in queste settimane, hanno incontrato alcuni operatori e imprenditori. Sarebbe necessario uno sportello locale che faccia da collegamento tra chi intende investire e i livelli istituzionali. Anche le politiche di formazione dei lavoratori, così da ricollocarli, non hanno granché brillato in questi anni. I tempi sono spesso troppo lunghi e diverse aziende hanno rinunciato ai progetti avanzati.