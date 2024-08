Area di crisi, proroga in scadenza ad ottobre: nuovo sollecito dal sindaco, attesa per riscontri

Gela. Sulla carta, la scadenza è fissata ad ottobre. La proroga infatti non pare prevedere ulteriori prolungamenti. L’area di crisi e l’accordo di programma, legati alla riconversione della fabbrica Eni, ad oggi segnano risultati decisamente in rosso. La quasi totalità delle risorse, circa ventidue milioni di euro, non è mai stata utilizzata. Un unico progetto, con il primo avviso di Invitalia, è riuscito a vedere la luce. Dovevano essere strumenti istituzionali per favorire investimenti alternativi a quelli di Eni. Non si è visto nulla di tutto questo. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha appena inoltrato nuovamente la nota di sollecito, indirizzata anzitutto alla Regione, per avere un incontro e capire quali sviluppi potranno esserci. Ad ottobre, si rischia il taglio dei fondi mai attivati per i progetti di sviluppo? A Palazzo di Città, il sindaco pare escluderlo ma servono appunto garanzie in Regione e a livello ministeriale. Il senatore Pietro Lorefice, che a luglio ha incontrato la giunta dopo l’interrogazione proposta al governo nazionale proprio sul tema dell’area di crisi locale, si è rivolto pure alla presidenza della Repubblica, nel tentativo di aprire un varco. Con il governo è stato molto critico. Intorno all’area di crisi locale, che annovera oltre venti Comuni, sono stati registrati ritardi e inefficienze.